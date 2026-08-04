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Елена Рыбакина рассказала, чем для неё отличалась победа на Уимблдоне и на Australian Open

Елена Рыбакина рассказала, чем для неё отличалась победа на Уимблдоне и на Australian Open
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, чем для неё отличалась победа на Уимблдоне-2022 и на Australian Open — 2026.

— Интересно, была ли для вас разница между победой на втором турнире «Большого шлема» в этом году в Австралии и первой победой на Уимблдоне? И, учитывая, что у вас уже был один мэйджор, повлияло ли это на то, как вы переживали победу в Австралии в этом году?
— Определённо, это было по-другому. За эти годы у меня появилось гораздо больше опыта, конечно, я знаю, что может произойти после победы, после поражения, и чего ожидать, — в психологическом плане это стало немного проще. Но, конечно, ты нервничаешь, ты хочешь выиграть титул.

Я бы сказала, что это было по-другому, но всё равно это потрясающее достижение, и рада, что наконец смогла выиграть, потому что раньше я уже играла в финале, так что это было приятно, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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