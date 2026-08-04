«Мало что смогла показать». Рыбакина оценила результаты на грунте и траве в этом сезоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свои результаты на грунтовых и травяных турнирах в этом сезоне.

«Ну, грунт и трава сложились не так, как я хотела. Мы хорошо тренировались, но в матчах я мало что смогла показать. С нетерпением жду этого хардового сезона и надеюсь, что он будет намного лучше, чем грунт и трава», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В этом сезоне Елена Рыбакина стала чемпионкой Australian Open, а также выиграла грунтовый «пятисотник» в Штутгарте. На «Ролан Гаррос» она проиграла во втором круге, а на Уимблдоне — в третьем.