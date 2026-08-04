«Получаешь удовольствие и стараешься помочь». Рыбакина — об игре в паре с Фрицем

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об игре в паре с американцем Тейлором Фрицем.

— Ранее в этом году в Индиан-Уэллсе вы снова объединились с Тейлором Фрицем, и, кажется, вы во второй раз выиграли Eisenhower Cup. Что делает вас такой хорошей смешанной парой, ведь у вас уже был довольно успешный результат?

— Да, с Тейлором всегда приятно играть. У него мощная подача, сильные удары, и я тоже играю агрессивно. Это здорово, особенно когда у парней, знаете, хорошая подача, они умеют принимать, и в основном всё как бы на них, а ты просто получаешь удовольствие и стараешься помочь как можно больше, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.