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«Провела около пяти дней на пляже». Рыбакина — об отдыхе после Уимблдона-2026

«Провела около пяти дней на пляже». Рыбакина — об отдыхе после Уимблдона-2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как провела время после поражения на Уимблдоне-2026. В третьем круге она уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Поскольку теннисный сезон такой длинный и длится почти 11 месяцев в году, что вы делаете во время паузы после Уимблдона и перед приездом в Северную Америку, чтобы немного отвлечься от тенниса? Чем вы любите заниматься ради удовольствия, чтобы уйти от повседневной рутины?
— Да, было приятно немного отдохнуть. На самом деле я провела около пяти дней на пляже, просто расслабляясь и почти ничего не делая. Потом вернулась на свою базу и начала постепенно готовиться, но эти пять-шесть дней я точно наслаждалась.

Я также осталась на несколько дней в Лондоне после поражения, так что да, это было хорошее время, и, надеюсь, хорошая подготовка к этому хардовому сезону, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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