«Провела около пяти дней на пляже». Рыбакина — об отдыхе после Уимблдона-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как провела время после поражения на Уимблдоне-2026. В третьем круге она уступила представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

— Поскольку теннисный сезон такой длинный и длится почти 11 месяцев в году, что вы делаете во время паузы после Уимблдона и перед приездом в Северную Америку, чтобы немного отвлечься от тенниса? Чем вы любите заниматься ради удовольствия, чтобы уйти от повседневной рутины?

— Да, было приятно немного отдохнуть. На самом деле я провела около пяти дней на пляже, просто расслабляясь и почти ничего не делая. Потом вернулась на свою базу и начала постепенно готовиться, но эти пять-шесть дней я точно наслаждалась.

Я также осталась на несколько дней в Лондоне после поражения, так что да, это было хорошее время, и, надеюсь, хорошая подготовка к этому хардовому сезону, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.