15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это классный формат, он нравится болельщикам». Рыбакина — о миксте US Open

«Это классный формат, он нравится болельщикам». Рыбакина — о миксте US Open
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что бы она хотела изменить в миксте на US Open.

— В прошлом году это был первый раз, когда на US Open провели смешанный парный турнир в новом формате. Интересно, что вам понравилось в нём в прошлом году и что, по-вашему, можно улучшить, чтобы сделать его ещё лучше?
— Это было действительно хорошее соревнование. Мне кажется, мы приехали немного поздно из Цинциннати, всё получилось немного в спешке. И соперники были очень сильные, в итоге они и победили.

В целом, думаю, это классный формат, он нравится болельщикам. Я бы почти ничего не меняла. Считаю, что это здорово. Особенно то, что можно провести несколько матчей, даже если это смешанный турнир, ещё до начала основного соревнования, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В прошлом году Рыбакина сыграла с американцем Тейлором Фрицем. В первом круге они проиграли итальянцем Саре Эррани и Андреа Вавассори.

Материалы по теме
«Провела около пяти дней на пляже». Рыбакина — об отдыхе после Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android