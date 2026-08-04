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«Удачное время, чтобы пожить другой жизнью». Швёнтек — об отдыхе после вылета с Уимблдона

«Удачное время, чтобы пожить другой жизнью». Швёнтек — об отдыхе после вылета с Уимблдона
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Восьмая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как провела время после вылета в третьем круге Уимблдона-2026.

– Интересно, после Уимблдона сколько времени ты отдыхала от корта, чтобы перезагрузиться перед тренировками, и чем ты занималась в это время?
– Это было семь или восемь дней. Я была в Греции с друзьями, было довольно весело, и, безусловно, я даже не думала о теннисе. Я следила за Хубертом Хуркачем на Уимблдоне, но не смотрела ничего другого. Выдалось удачное время, чтобы просто расслабиться и пожить другой жизнью, не теннисной, – сказала Швёнтек на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).

Своё выступление на турнире в Торонто Ига начнёт со второго круга, где встретится с представительницей Чехии Сарой Бейлек (38-я строчка рейтинга).

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