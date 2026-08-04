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«Только с божьей помощью». Теннисистка Булатова — о победе над Миррой и Корнеевой

«Только с божьей помощью». Теннисистка Булатова — о победе над Миррой и Корнеевой
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20-летняя российская теннисистка Арина Булатова поделилась воспоминаниями от победы над дуэтом Мирры Андреевой и Алины Корнеевой в 2020 году.

— В 2020-м вы в парном разряде на одном из юниорских турниров обыграли дуэт Мирры Андреевой и Алины Корнеевой. Помните это соревнование?
— Да, я помню. Это было первенство России до 14 лет. Я играла пару с Дашей Шадчневой, её тогда тренировал Александр Красноруцкий. И он нам сказал перед финалом: «Вы сможете выиграть только с божьей помощью». И мы пошли в церковь, помолились перед матчем. Сработало!

— А помимо божьей помощи, что вам помогло тогда обыграть Мирру и Алину?
— Тяжело вспомнить в деталях. Мне кажется, мы просто провели очень солидный матч. Так сложилось, да и мы к тому же даже были достаточно сыграны. В тот день мы, наверное, были сильнее, — сказала Арина Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Полное интервью с Ариной Булатовой читайте на «Чемпионате» в среду, 5 августа, в 8:00.

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