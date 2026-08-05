«Было тяжело ментально». Теннисистка Булатова — о турнире, на котором выиграла три трофея

20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала об участии на турнире в Куршумлия-Бане, где она выиграла три трофея.

— Арина, здесь, на турнире в Куршумлия-Бане вы показываете очень хорошие результаты. В 2024-м выиграли два турнира в одиночном разряде, а на следующий год победили в паре. Каково играть такие серии турниров, которые завершаются и снова начинаются?

— Я провела очень много времени тут, а в 2024-м вообще всё лето! На самом деле ментально было чуть-чуть тяжело, потому что ты находишься в одном месте, вокруг тебя одни горы и ничего больше. Было непросто, поэтому очень рада, что всё-таки к концу лета моё терпение дало результат. В этом году я, наверное, старалась больше путешествовать по другим турнирам, поэтому это моя только вторая неделя здесь. Возможно, условия тут мне подходят, но вообще город очень маленький, сложно находиться в таком месте долгое время.

— Что больше всего нравится в этом турнире?

— Больше всего мне нравится, что это место близко расположено к основным городам. Можно доехать из Белграда на машине. Да и в принципе, если не останавливаться в официальной гостинице, проживание выходит недорого. Финансово это очень выгодно. Ну и корты, думаю, мне тоже подходят, они неплохие.

— А где вы расположились, если не в гостинице? Большие ли это затраты?

— Мы снимаем апартаменты либо здесь в Бане, либо в Куршумлие. Они намного дешевле, чем отель и нормальные по качеству. Это, пожалуй, самый финансово выгодный турнир, где вообще можно играть на таком уровне.

— А здесь какая организация, на ваш взгляд?

— Организация на троечку с плюсом, я бы сказала, если честно. Особенно в прошлом часто были проблемы с тренировочными кортами, мячи тут так себе дают для тренировок. Организация средняя, они делают всё, что нужно, но ничего больше, — сказала Арина Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.