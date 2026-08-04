Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как изменились социальные сети за последние годы.

– Мне интересно, каково профессиональному спортсмену быть в социальных сетях сегодня. Что хорошего и плохого ты в этом видишь?

– Думаю, когда я была моложе, соцсети были намного приятнее. Это был способ общаться с людьми, а теперь это платформа, где ты делишься своей жизнью и показываешь, что делаешь. Но это очень интенсивно. Знаете, сейчас сложно сохранять личное пространство, потому что всё происходит на виду, и становится меньше интимных моментов.

Всё зависит от того, как ты проводишь время в соцсетях. Если ты публикуешь посты и пытаешься поддерживать общение с фанатами, то получишь массу приятных эмоций. Но если зайдёшь в комментарии, где тебе пишут гадости, то тебе, очевидно, не будет весело (смеётся). Нужно фильтровать, что ты читаешь. Иногда это сложно, потому что алгоритмы могут показать то, что ты не хочешь видеть о себе, – сказала Швёнтек на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).

Своё выступление на турнире в Торонто Ига начнёт со второго круга, где встретится с представительницей Чехии Сарой Бейлек (38-я строчка рейтинга).