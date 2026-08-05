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Российская теннисистка Булатова выделила сильные стороны Халеп, Возняцки и Кербер

Российская теннисистка Булатова выделила сильные стороны Халеп, Возняцки и Кербер
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20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала, что в детстве ей нравилось наблюдать за Симоной Халеп, Каролиной Возняцки и Анжеликой Кербер.

— Были ли у вас в детстве какие-нибудь кумиры? И что хотели бы у них что-то перенять?
— Как бы смешно это ни было, я в детстве отказывалась смотреть теннис, потому что всегда всем говорила, что лучше буду в него играть, чем смотреть. И только годам, наверное, к 10-12 я начала как-то смотреть матчи. Мне всегда очень нравилось наблюдать за Симоной Халеп, Каролиной Возняцки, Анжеликой Кербер. Нравилось, что они не пытаются завершить розыгрыш в один-два удара, они строят-строят всякие разные комбинации. Было бы, конечно, интересно встретиться с ними, поговорить, поиграть. В игровом плане переняла бы у них, как они конструируют розыгрыши, как видят корт, как двигаются. А в контексте личных качеств — настойчивость, терпение. Это у всех спортсменов есть, и всем нужно учиться этому, — сказала Арина Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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