«Он помогал мне с ОФП». Теннисистка Булатова — о своём отце — главном тренере клуба РПЛ

20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала, как начался её путь в теннисе, а также о своём отце главном тренере футбольного клуба «Крыльев Советов» Сергее Булатове.

— С чего начался ваш путь в теннисе?

— Я сама каким-то образом захотела играть в четыре года и просила родителей, чтобы меня отвели в секцию. Моя мама не хотела вообще, чтобы дочка занималась каким-либо спортом. Но это было моё желание.

— Расскажите немного о своих родителях. Какое они имеют отношение к спорту?

— С теннисом они не связаны. Но мой папа сейчас главный тренер в футбольном клубе «Крылья Советов». Он мне помогал с ОФП. А мама к спорту не имеет отношения, у неё архитектурное образование, сейчас она психолог.

— А папа не хотел вас потянуть в футбол?

— Нет-нет-нет. Точно нет, — сказала Арина Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.