Наоми Осака поделилась настроем на турнир WTA-1000 в Торонто

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась настроем перед стартом турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. На старте соревнований Осака сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди.

— После Вашингтона, это вас как-то мотивирует перед этим турниром?

— Да, очевидно, что в Вашингтоне я выступила лучше, чем в прошлом году, поэтому просто надеюсь продолжить в том же духе.

— У вас действительно был очень хороший результат в прошлом году в Монреале, в Канаде, поэтому мне просто интересно: в целом, когда вы много раз играете в этой стране, какое впечатление у вас оставляет Канада?

— Мне кажется, я говорю это каждый раз: все здесь очень-очень приветливые. Сказала бы, что впечатление у меня такое — сложно судить, пока не сыграешь первый матч. Очевидно, могу попытаться вспомнить Монреаль, но хотела бы воспринимать города отдельно. Так что я бы надеялась, что все здесь очень энергичные и просто рады увидеть хороший теннис, — сказала Осака на пресс-конференции.