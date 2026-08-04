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Наоми Осака поделилась настроем на турнир WTA-1000 в Торонто

Наоми Осака поделилась настроем на турнир WTA-1000 в Торонто
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась настроем перед стартом турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. На старте соревнований Осака сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди.

Торонто. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— После Вашингтона, это вас как-то мотивирует перед этим турниром?
— Да, очевидно, что в Вашингтоне я выступила лучше, чем в прошлом году, поэтому просто надеюсь продолжить в том же духе.

— У вас действительно был очень хороший результат в прошлом году в Монреале, в Канаде, поэтому мне просто интересно: в целом, когда вы много раз играете в этой стране, какое впечатление у вас оставляет Канада?
— Мне кажется, я говорю это каждый раз: все здесь очень-очень приветливые. Сказала бы, что впечатление у меня такое — сложно судить, пока не сыграешь первый матч. Очевидно, могу попытаться вспомнить Монреаль, но хотела бы воспринимать города отдельно. Так что я бы надеялась, что все здесь очень энергичные и просто рады увидеть хороший теннис, — сказала Осака на пресс-конференции.

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