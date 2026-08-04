Наоми Осака поделилась настроем на турнир WTA-1000 в Торонто

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась настроем перед стартом турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. На старте соревнований Осака сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди.
|1
|2
|3
|
|
— После Вашингтона, это вас как-то мотивирует перед этим турниром?
— Да, очевидно, что в Вашингтоне я выступила лучше, чем в прошлом году, поэтому просто надеюсь продолжить в том же духе.
— У вас действительно был очень хороший результат в прошлом году в Монреале, в Канаде, поэтому мне просто интересно: в целом, когда вы много раз играете в этой стране, какое впечатление у вас оставляет Канада?
— Мне кажется, я говорю это каждый раз: все здесь очень-очень приветливые. Сказала бы, что впечатление у меня такое — сложно судить, пока не сыграешь первый матч. Очевидно, могу попытаться вспомнить Монреаль, но хотела бы воспринимать города отдельно. Так что я бы надеялась, что все здесь очень энергичные и просто рады увидеть хороший теннис, — сказала Осака на пресс-конференции.
- 4 августа 2026
-
21:16
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
19:57
-
19:41
-
18:49
-
18:29
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:47
-
17:43
-
17:18
-
16:55
-
16:30
-
15:43
-
14:50
-
14:11
-
14:06
-
13:30
-
13:11
-
11:56
-
11:44
-
11:33
-
11:11
-
10:50
-
10:29
-
10:20