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«Для меня большая честь, что он выбрал именно меня». Осака — об игре в паре с Нисикори

«Для меня большая честь, что он выбрал именно меня». Осака — об игре в паре с Нисикори
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась об игре в паре с соотечественником Кеем Нисикори.

— Кей Нисикори завершит карьеру в конце года, но вы будете вместе играть в смешанном парном разряде на US Open. Что для вас значит в последний раз выйти с ним на корт? Я знаю, вы очень высоко отзывались о нём и о том, что он сделал для японского тенниса.
— Для меня это очень многое значит — просто играть с ним, наверное, на большой сцене. Мы однажды играли смешанный парный матч в рамках его благотворительного мероприятия и довольно сильно проиграли, так что, надеюсь, в этот раз такого не случится.

Но да, это действительно много значит. Особенно если смотреть на его карьеру, его рост, и для меня это ещё и большая честь, что он выбрал именно меня для этого, — сказала Осака на пресс-конференции.

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