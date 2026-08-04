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Наоми Осака: хотела бы набрать как можно больше уверенности перед US Open

Наоми Осака: хотела бы набрать как можно больше уверенности перед US Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что на турнирах перед US Open хотела бы набрать как можно больше уверенности.

— Сейчас очень плотный отрезок календаря, много матчей за короткий период. Что вы надеетесь получить от этих турниров перед US Open с точки зрения своей игры на харде?
— Со своей стороны хотела бы набрать как можно больше уверенности перед Нью-Йорком. Думаю, мне уже удалось провести два хороших матча, так что надеюсь продолжать в том же духе.

Я проиграла свой последний матч, но он помог мне понять, чего именно я хочу и как хочу строить свою игру. Так что просто надеюсь продолжать в том же направлении, — сказала Осака на пресс-конференции.

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