Ига Швёнтек рассказала, как познакомилась с Александрой Эалой

Польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая восьмую строчку рейтинга, поделилась воспоминаниями о первой встрече с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой (20-я ракетка мира).

– Ты была специальным гостем на выпускном в академии Рафаэля Надаля, когда Александра Эала заканчивала обучение там. Что ты помнишь об этом? Общались ли вы, помимо участия в церемонии?

– Мы тогда не были сильно знакомы. Я помню, что тренировалась с ней на турнире в Майами, когда она, кажется, ещё не была в туре, это была наша первая встреча. Затем второй раз мы встретились уже в академии Рафы. Но я была действительно сосредоточена на том, чтобы не испортить свою речь, это была моя главная цель. Я немного нервничала, признаюсь, потому что нечасто выступаю с речами. В основном я даю интервью, а торжественная речь — это совсем другое, так что я была сосредоточена на ней, – сказала Швёнтек на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).