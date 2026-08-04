Осака — о работе с Викторовским: когда я проседаю, он говорит мне: «Соберись»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о сотрудничестве с Томашем Викторовским.

— В этом году у вас лучшие результаты за карьеру были на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Интересно, как вы думаете, чем вы сейчас отличаетесь от того игрока, которым были в начале карьеры?

— Сказала бы, что сейчас я другой игрок. Что касается травы, чувствую себя намного комфортнее, когда иду к сетке, просто играю агрессивно и принимаю ошибки. Так что мне интересно посмотреть, как это скажется на моей игре на харде по мере продвижения американской серии.

— Около года назад вы начали сотрудничать с Томашем. Интересно, как именно он помогает вам раскрывать вашу лучшую игру?

— Да, это были настоящие американские горки. Мы как раз говорили об этом в Вашингтоне. Он раскрывает во мне лучший теннис, ну, он просто всё время говорит мне правду. Понятно, что мы в этом вместе, но бывают моменты, когда я проседаю, и он говорит мне что-то вроде: «Соберись» или что-то в этом духе. Но на корте он действительно очень хороший тренер. Не знаю, просто мне кажется, что мы очень хорошо работаем вместе, так что я рада продолжать, — сказала Осака на пресс-конференции.