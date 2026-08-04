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Элина Свитолина — Джессика Бузас-Манейро: результат матча 4 августа, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Торонто

Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Торонто
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (63-я в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 18:10 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 4 4
         
Джессика Бузас Манейро
63
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бузас Манейро один эйс, 13 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований Элина Свитолина поспорит с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Анастасия Потапова (Австрия).

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