Стефанос Циципас вышел во второй круг «тысячника» в Монреале
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (53-й номер рейтинга) выиграл в первом круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада) у представителя США Мартина Дамма-мл. (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 18:10 МСК
100
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
53
Стефанос Циципас
С. Циципас
Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Во время матча Циципас смог девять раза подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Дамм-мл. сделал в игре шесть эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх.
Соперником Стефаноса Циципаса во втором круге турнира будет представитель Бразилии Жоао Фонсека (27-я строчка рейтинга)
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