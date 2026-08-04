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Мартин Дамм-мл. – Стефанос Циципас, результат матча 4 августа, счёт: 0:2, 1-й круг «тысячника» в Монреале

Стефанос Циципас вышел во второй круг «тысячника» в Монреале
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (53-й номер рейтинга) выиграл в первом круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада) у представителя США Мартина Дамма-мл. (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 18:10 МСК
Мартин Дамм-мл.
100
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
53
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Во время матча Циципас смог девять раза подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Дамм-мл. сделал в игре шесть эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх.

Соперником Стефаноса Циципаса во втором круге турнира будет представитель Бразилии Жоао Фонсека (27-я строчка рейтинга)

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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