Стефанос Циципас вышел во второй круг «тысячника» в Монреале

Греческий теннисист Стефанос Циципас (53-й номер рейтинга) выиграл в первом круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада) у представителя США Мартина Дамма-мл. (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Во время матча Циципас смог девять раза подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Дамм-мл. сделал в игре шесть эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из трёх.

Соперником Стефаноса Циципаса во втором круге турнира будет представитель Бразилии Жоао Фонсека (27-я строчка рейтинга)