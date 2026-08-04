Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Сару Бейлек и вышла в третий круг турнира в Торонто
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек (38-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.
Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 19:40 МСК
38
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.
В третьем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2026
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
19:57
-
19:41
-
18:49
-
18:29
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:47
-
17:43
-
17:18
-
16:55
-
16:30
-
15:43
-
14:50
-
14:11
-
14:06
-
13:30
-
13:11
-
11:56
-
11:44
-
11:33
-
11:11
-
10:50