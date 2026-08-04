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Сара Бейлек — Ига Швёнтек: результат матча 4 августа, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Торонто

Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Сару Бейлек и вышла в третий круг турнира в Торонто
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек (38-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 19:40 МСК
Сара Бейлек
38
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

В третьем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария).

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