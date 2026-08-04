Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Сару Бейлек и вышла в третий круг турнира в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек (38-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

В третьем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария).