Хуберт Хуркач прошёл во второй круг ATP-1000 в Монреале

Польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий 72-ю строчку рейтинга, выиграл в первом круге хардового турнира категории ATP-1000 в Монреале (Канада) у представителя США Маркоса Гирона со счётом 7:5, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Во время матча Хуркач смог 16 раз подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Гирон по ходу игры сделал два эйса, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Хуберт Хуркач сыграет против чилийца Алехандро Табило, занимающего 26-ю строчку в мировом рейтинге.