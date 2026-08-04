Хуберт Хуркач прошёл во второй круг ATP-1000 в Монреале
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий 72-ю строчку рейтинга, выиграл в первом круге хардового турнира категории ATP-1000 в Монреале (Канада) у представителя США Маркоса Гирона со счётом 7:5, 4:6, 6:2.
Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 18:10 МСК
72
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
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|6
|2
81
Маркос Гирон
М. Гирон
Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Во время матча Хуркач смог 16 раз подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Гирон по ходу игры сделал два эйса, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге турнира Хуберт Хуркач сыграет против чилийца Алехандро Табило, занимающего 26-ю строчку в мировом рейтинге.
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