15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач – Маркос Гирон, результат матча 4 августа, счёт: 2:1, 1-й круг «тысячника» в Монреале

Хуберт Хуркач прошёл во второй круг ATP-1000 в Монреале
Комментарии

Польский теннисист Хуберт Хуркач, занимающий 72-ю строчку рейтинга, выиграл в первом круге хардового турнира категории ATP-1000 в Монреале (Канада) у представителя США Маркоса Гирона со счётом 7:5, 4:6, 6:2.

Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 18:10 МСК
Хуберт Хуркач
72
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 2
         
Маркос Гирон
81
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Во время матча Хуркач смог 16 раз подать навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Гирон по ходу игры сделал два эйса, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Хуберт Хуркач сыграет против чилийца Алехандро Табило, занимающего 26-ю строчку в мировом рейтинге.

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
Материалы по теме
Екатерина Александрова вышла в третий круг на «тысячнике» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android