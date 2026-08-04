Екатерина Александрова вышла в третий круг на «тысячнике» в Торонто
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. На старте соревнований она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио (60-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 19:40 МСК
60
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Осорио один эйс, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
Следующей соперницей Екатерины Александровой на турнире в Торонто станет победительница матча Майя Хвалиньска (Польша) — Талия Гибсон (Австралия).
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