Бен Шелтон: больше смотрю на чемпионскую гонку, чем на рейтинг

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о защите титула на канадском «Мастерсе». В прошлом году в Торонто в финале он обыграл россиянина Карена Хачанова.

— Очевидно, победа в Торонто — самый крупный титул в вашей карьере в прошлом году. Как вы подходите к этому турниру, понимая, что вам нужно защищать много очков, в очень плотной части рейтинга, где вы можете немного просесть?

— Обычно я больше смотрю на чемпионскую гонку, чем на рейтинг. Поэтому я думаю об этом меньше. Для меня это просто воодушевление — играть в той части сезона, в которой я выступаю очень хорошо.

Честно говоря, я никогда не был человеком, который слишком переживает из-за защиты очков. Это просто не очень в моей натуре. Но играть в этой части сезона и получить ещё один шанс показывать хороший теннис перед US Open — это, пожалуй, моя главная цель здесь. И да, я с нетерпением жду выхода на корт, — сказал Шелтон на пресс-конференции.