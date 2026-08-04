«Трудно критиковать этих ребят». Шелтон — о снятии игроков с турнира в Монреале

10-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о североамериканской серии турниров, а также о снятии игроков с «Мастерса» в Монреале.

— Хардовая североамериканская серия, особенно с 12-дневными турнирами серии «Мастерс», очень насыщенная. Вы из тех игроков, кому нужно много матчей, чтобы набрать форму перед US Open, или вы бы предпочли меньше матчей и турниров?

— Да. То есть для меня в этой серии три турнира — идеальное количество. Я бы хотел сыграть как можно больше матчей. Возможно, в прошлом году перед US Open сыграл даже чуть слишком много. Но, думаю, я из тех игроков, кто чем больше матчей играет, тем лучше выступает, если только тело выдерживает. Это отличная серия из трёх турниров перед неделей отдыха, которая ведёт к US Open.

— На прошлой неделе в Вашингтоне вы сделали комментарии о том, что Янник и Новак здесь не играют, и я знаю, что календарь устроен так, что «Мастерсы» идут подряд, а US Open следует вскоре после них. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как вы к этому относитесь — к таким странным турнирам, которые заканчиваются в четверг?

— На самом деле сейчас я уже сыграл так много таких турниров, что ко всем подходишь одинаково. Это не то, с чем пытаешься делать что-то по-разному. И да, как я уже сказал, Янник знает себя, Новак знает себя. Очевидно, я делаю что-то по-другому. Возможно, сделал бы то же самое, если бы выиграл Уимблдон. Но я не выиграл. (Смеётся.)

Так что, думаю, трудно критиковать этих ребят за решения, которые они принимают по ходу сезона, когда они пытаются поддерживать уровень и сохранять здоровье. При этом для меня это одна из любимых частей года, одна из моих лучших серий, и не хочу упускать возможность сыграть на этих турнирах. Так что я примерно в такой точке. И да, как уже сказал, не думаю, что двухнедельные турниры — это устойчиво, это точно, но не знаю, есть ли другой способ это организовать, — сказал Шелтон на пресс-конференции.