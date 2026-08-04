«Стараюсь показывать, что я спокойна». Гауфф — о контроле эмоций во время игры

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как ей удаётся сохранять самообладание во время матчей вне зависимости от счёта.

– Во время матча сложно сказать, выигрываешь ты или проигрываешь.

– Это хорошо или плохо?(Смеётся.)

– Это хорошо. Ты имеешь контроль над собой. Насколько легко или сложно сохранять самообладание в такие напряжённые моменты в течение матча?

– Думаю, в некоторых матчах у меня это получается лучше, чем в других. Честно говоря, на тренировках я могу быть довольно злой. Вот вчера я была очень недовольной на тренировке. Думаю, там [на тренировках] я выпускаю весь негатив. Но в матче я просто стараюсь делать всё, чтобы увеличить свои шансы на победу. Теннис — это игра маленьких деталей, и, если ты покажешь сопернику слабость, он может использовать это как энергию. Так что я стараюсь делать вид, что я спокойна, но я не всегда такой являюсь. Иногда действительно говорю себе «притворяйся, пока это не станет правдой», – сказала Гауфф на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).