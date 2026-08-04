Кори Гауфф — о сёстрах Уильямс: я всё ещё нервничаю каждый раз, когда их вижу

Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку рейтинга, рассказала о своём отношении к сёстрам Уильямс.

– Винус была здесь вчера, она всё ещё играет в 46 лет. Серена недавно вернулась. Что для тебя значит видеть этих легенд всё ещё в игре?

– Это действительно круто и здорово наблюдать. Я выросла, смотря на сестёр Уильямс, и то, что даже два поколения после меня могут пережить тот же опыт, — это безумие. Невозможно объяснить энергию, которая от них исходит. Я всё ещё нервничаю каждый раз, когда их вижу. Помню, в Берлине я ждала подходящего момента, чтобы поздороваться с Сереной. Даже вчера, когда Винус была в раздевалке, мне пришлось глубоко вдохнуть, прежде чем поздороваться (смеётся). Это аура, которую они приносят в спорт, их долголетие. Это невероятно для любого спортсмена — быть великим так долго. Не думаю, что я буду играть в 40 лет, но они говорили то же самое в моём возрасте, так что посмотрим. Надеюсь, что нет (смеётся). Думаю, у меня будут другие приоритеты, но кто знает. Они определённо вдохновляют всех следовать за мечтами, независимо от возраста, – сказала Гауфф на пресс-конференции «тысячника» в Торонто (Канада).