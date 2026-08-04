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Марта Костюк — Кэтрин Себов: результат матча 4 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Торонто

Марта Костюк обыграла Кэтрин Себов во втором круге «тысячника» в Торонто
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11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла канадку Кэтрин Себов (231-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 21:35 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		0
         
Кэтрин Себов
231
Канада
Кэтрин Себов
К. Себов

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Костюк пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Себов ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований Марта Костюк сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

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