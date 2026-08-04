Марта Костюк обыграла Кэтрин Себов во втором круге «тысячника» в Торонто

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла канадку Кэтрин Себов (231-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Костюк пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Себов ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований Марта Костюк сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).