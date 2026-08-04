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Ребекка Шрамкова — Диана Шнайдер: результат матча 4 августа, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Торонто

Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто, где может сыграть с Анной Калинской
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17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (143-я в рейтинге) со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 21:15 МСК
Ребекка Шрамкова
143
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Шрамковой три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто соперницей Дианы Шнайдер станет победительница матча Анна Калинская (Россия) — Маккартни Кесслер (США).

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