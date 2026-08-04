Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто, где может сыграть с Анной Калинской

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (143-я в рейтинге) со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Шрамковой три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто соперницей Дианы Шнайдер станет победительница матча Анна Калинская (Россия) — Маккартни Кесслер (США).