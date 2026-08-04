Костюк вторая после Андреевой по количеству сетов, выигранных со счётом 6:0 в этом году

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в сезоне-2026 выиграла семь сетов со счётом 6:0. Больше неё партий с таким счётом выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева (восемь). Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 4 августа, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, Костюк обыграла канадку Кэтрин Себов (231-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:0. В третьем круге соревнований Марта сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Виктория Мбоко.