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Костюк вторая после Андреевой по количеству сетов, выигранных со счётом 6:0 в этом году

Костюк вторая после Андреевой по количеству сетов, выигранных со счётом 6:0 в этом году
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11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в сезоне-2026 выиграла семь сетов со счётом 6:0. Больше неё партий с таким счётом выиграла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева (восемь). Об этом сообщает OptaAce.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 21:35 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		0
         
Кэтрин Себов
231
Канада
Кэтрин Себов
К. Себов

Сегодня, 4 августа, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, Костюк обыграла канадку Кэтрин Себов (231-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:0. В третьем круге соревнований Марта сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США).

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой соревнований является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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