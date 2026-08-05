Джек Дрейпер проиграл Теренсу Атману в первом круге «тысячника» в Монреале

Британский теннисист Джек Дрейпер, занимающий 143-ю строчку мирового рейтинга, уступил французу Теренсу Атману (46-я строчка рейтинга) в первом круге хардового турнира категории ATP-1000 в Монреале (Канада) со счётом 3:6, 6:2, 2:6.

Теннисисты сыграли матч за 1 час 52 минуты. Во время встречи Дрейпер смог пять раз подать навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Атман по ходу игры сделал восемь эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок и реализовав три брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Атмана во втором круге турнира будет российский теннисист Карен Хачанов (39-я строчка рейтинга).