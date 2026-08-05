Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Торонто

27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (77-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Потапова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Русе три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Анастасия Потапова встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.