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Елена-Габриэла Русе — Анастасия Потапова: результат матча 4 августа, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Торонто

Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Торонто
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27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (77-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 22:20 МСК
Елена-Габриэла Русе
77
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Потапова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Русе три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Анастасия Потапова встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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