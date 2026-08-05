Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Торонто
Поделиться
27-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (77-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.
Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 22:20 МСК
77
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Потапова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Русе три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.
В третьем круге соревнований в Торонто Анастасия Потапова встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2026
-
00:18
-
00:08
-
00:04
- 4 августа 2026
-
23:52
-
23:09
-
22:58
-
22:49
-
22:33
-
22:23
-
22:12
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
19:57
-
19:41
-
18:49
-
18:29
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:47
-
17:43
-
17:18
-
16:55
-
16:30
-
15:43