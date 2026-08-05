«Много недель я пытался играть через боль». Шаповалов — о своём здоровье

43-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, как он себя чувствует на протяжении всего сезона.

– Как ты измеряешь свой прогресс? Это вопрос побед? Результатов? Здоровья?

– Честно говоря, я измеряю прогресс в основном по результатам, но также по тому, как я чувствую себя на корте, как я чувствую мяч и свою игру. Этот год был сложным, потому что я хорошо чувствовал себя на корте и на тренировках, но у меня были проблемы с физическим состоянием. Это был очень трудный год для моего тела. Много недель я пытался играть через боль, понимая, что эти результаты будут соответствующими, – сказал Шаповалов на пресс-конференции турнира ATP-1000 в Монреале (Канада).