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«Рейтинг не является для меня приоритетом». Шаповалов — о целях на оставшуюся часть сезона

«Рейтинг не является для меня приоритетом». Шаповалов — о целях на оставшуюся часть сезона
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Канадский теннисист Денис Шаповалов, занимающий 43-ю строчку рейтинга, рассказал о своих приоритетах в нынешнем сезоне.

– Твой рейтинг поднялся на 25 мест после прошлой недели. Как ты подходишь к хардовому сезону и ближайшим турнирам в преддверии US Open, учитывая возможность попасть в число сеяных?
– Рейтинг сейчас не является для меня приоритетом. Как я уже говорил, главное — быть здоровым, показывать хороший теннис, находить свою игру в матчах. Мой рейтинг не должен быть таким низким. Я могу обыгрывать сильных игроков. Сейчас многие борются с травмами, сезон изнурительный. Я не думаю, что рейтинги сейчас много значат. Спорт очень плотный, любой может обыграть любого в любой день, кроме, может быть, Синнера и Алькараса. Так что я не смотрю на рейтинг, – сказал Шаповалов на пресс-конференции турнира ATP-1000 в Монреале (Канада).

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