Елена Остапенко не смогла завершить матч второго круга на «тысячнике» в Торонто
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62-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, после того, как её соперница Елена Остапенко (29-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:0.
Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:35 МСК
62
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
1 : 0
|1
|2
|3
|
|4
|
|0
29
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча продолжалась 55 минут. В её рамках Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Остапенко ни одного эйса, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований в Торонто Чжан Шуай встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Моюка Утидзима (Япония).
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