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Чжан Шуай — Елена Остапенко: результат матча 4 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Торонто

Елена Остапенко не смогла завершить матч второго круга на «тысячнике» в Торонто
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62-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, после того, как её соперница Елена Остапенко (29-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:0.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:35 МСК
Чжан Шуай
62
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
0 		0
         
Елена Остапенко
29
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Встреча продолжалась 55 минут. В её рамках Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Остапенко ни одного эйса, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Торонто Чжан Шуай встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Моюка Утидзима (Япония).

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