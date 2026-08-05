Елена Остапенко не смогла завершить матч второго круга на «тысячнике» в Торонто

62-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, после того, как её соперница Елена Остапенко (29-я в рейтинге) не смогла завершить матч. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:0.

Встреча продолжалась 55 минут. В её рамках Шуай один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Остапенко ни одного эйса, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Торонто Чжан Шуай встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Моюка Утидзима (Япония).