Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Мартой Костюк
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Чемпионка Australian Open — 2025, 23-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (56-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.
Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
56
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
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23
Мэдисон Киз
М. Киз
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Киз шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ружич один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнований в Торонто Мэдисон Киз сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
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