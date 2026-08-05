Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Мартой Костюк

Чемпионка Australian Open — 2025, 23-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (56-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Киз шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ружич один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Мэдисон Киз сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.