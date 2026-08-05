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Антония Ружич — Мэдисон Киз: результат матча 4 августа, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Торонто

Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Мартой Костюк
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Чемпионка Australian Open — 2025, 23-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (56-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
Антония Ружич
56
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мэдисон Киз
23
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Киз шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Ружич один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Мэдисон Киз сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

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