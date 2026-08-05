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Андрей Рублёв — Цзюнчэн Шан, результат матча 5 августа 2026, счёт 1:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

Андрей Рублёв сенсационно уступил 281-й ракетке во втором круге «Мастерса» в Монреале
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, сенсационно проиграв в своём первом матче турнира в трёх сетах китайцу Цзюнчэну Шану (281-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (5:7).

Монреаль. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 23:20 МСК
Цзюнчэн Шан
281
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 7
5 		6 6 5
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За время матча Рублёв выполнил 12 подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 15. Шан сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Монреале Шан встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся Лучано Дардери (Италия, 22) и Габриэль Диалло (Канада, 108).

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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