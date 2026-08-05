15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Маккартни Кесслер: результат матча 5 августа, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Торонто

Анна Калинская вышла в 3-й круг турнира WTA 1000 в Торонто, где сыграет с Дианой Шнайдер
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу США Маккартни Кесслер (48-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 00:50 МСК
Анна Калинская
21
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
2 		7 7 4
         
Маккартни Кесслер
48
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В рамках матча Калинская семь раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Кесслер пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Калинская встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер (17).

Календарь турнира в Торонто (ж)
Сетка турнира в Торонто (ж)
Материалы по теме
Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто, где может сыграть с Анной Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android