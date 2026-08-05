Анна Калинская вышла в 3-й круг турнира WTA 1000 в Торонто, где сыграет с Дианой Шнайдер
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21-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу США Маккартни Кесслер (48-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 00:50 МСК
21
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|6
|
|7 7
|4
48
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В рамках матча Калинская семь раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Кесслер пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В третьем круге соревнований в Торонто Калинская встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер (17).
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