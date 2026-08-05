Анна Калинская вышла в 3-й круг турнира WTA 1000 в Торонто, где сыграет с Дианой Шнайдер

21-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу США Маккартни Кесслер (48-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В рамках матча Калинская семь раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Кесслер пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Калинская встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер (17).