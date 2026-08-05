Карлос Алькарас не примет участия в «Мастерсе» в Цинциннати и не сможет защитить титул

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования начнутся 13 августа. Испанец является действующим чемпионом турнира и не сможет защитить свой титул.

«Мы знаем, что Карлос делает всё возможное для скорейшего возвращения к соревнованиям. Желаем всего наилучшего нашему чемпиону. С нетерпением ждем возвращения в следующем году», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Ранее 23-летний спортсмен отказался от участия в соревнованиях в Барселоне, Мадриде, Риме, Монреале, Лондоне, а также снялся с «Ролан Гаррос» и Уимблдона из-за травмы запястья. Карлос не выходил на корт с апреля 2026 года.