Рахимова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто после отказа Синяковой

83-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (37-я в рейтинге) со счётом 6:7 (1:7), 6:0, 5:2 (отказ Синяковой).

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. В её рамках Рахимова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Синяковой два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Рахимова встретится с победительницей матча между Джессикой Пегулой (США) и Магдаленой Френх (Польша).