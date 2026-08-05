Рахимова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто после отказа Синяковой
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83-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Камилла Рахимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (37-я в рейтинге) со счётом 6:7 (1:7), 6:0, 5:2 (отказ Синяковой).
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 00:50 МСК
83
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
Rt
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37
Катержина Синякова
К. Синякова
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. В её рамках Рахимова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Синяковой два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнований в Торонто Рахимова встретится с победительницей матча между Джессикой Пегулой (США) и Магдаленой Френх (Польша).
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