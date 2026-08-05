15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Моюка Утидзима: результат матча 5 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Торонто

Соболенко уверенно обыграла Утидзиму во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (111-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Моюка Утидзима
111
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

Встреча продолжалась 1 час 21 минута. В рамках матча Соболенко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Утидзимы четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Соболенко встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (62).

Календарь турнира в Торонто (ж)
Сетка турнира в Торонто (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android