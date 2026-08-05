Соболенко уверенно обыграла Утидзиму во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (111-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минута. В рамках матча Соболенко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Утидзимы четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Торонто Соболенко встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (62).