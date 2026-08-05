Соболенко уверенно обыграла Утидзиму во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (111-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
111
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Встреча продолжалась 1 час 21 минута. В рамках матча Соболенко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Утидзимы четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге соревнований в Торонто Соболенко встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (62).
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