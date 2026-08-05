Анисимова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто после неявки Тараруди

10-я ракетка мира российская американка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) после неявки представительницы Таиланда Ланланы Тараруди (79-я в рейтинге).

В третьем круге соревнований в Торонто Анисимова встретится с победительницей матча между Кларой Таусон (Дания, 30) и Николой Бартуньковой (Чехия, 42).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто (Канада) пройдёт со 2 по 13 августа.

В прошлом году турнир проходил в Монреале и его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.