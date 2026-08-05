Анисимова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто после неявки Тараруди
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10-я ракетка мира российская американка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) после неявки представительницы Таиланда Ланланы Тараруди (79-я в рейтинге).
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 03:40 МСК
79
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Окончен
Rt
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10
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В третьем круге соревнований в Торонто Анисимова встретится с победительницей матча между Кларой Таусон (Дания, 30) и Николой Бартуньковой (Чехия, 42).
Турнир категории WTA-1000 в Торонто (Канада) пройдёт со 2 по 13 августа.
В прошлом году турнир проходил в Монреале и его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
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