Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 4 августа

4 августа, в Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Результаты матчей на 4 августа (время начала московское):

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4;

Донна Векич (Хорватия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 2:6, 3:6;

Сара Бейлек (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша) – 0:6, 3:6;

Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 6:7 (4:7);

(Россия) – 3:6, 6:7 (4:7); Ребекка Шрамкова (Словакия) – Диана Шнайдер (Россия) – 2:6, 6:4, 1:6;

(Россия) – 2:6, 6:4, 1:6; Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 7:6 (7:4), 6:0;

Майя Хвалиньска (Польша) – Талия Гибсон (Австралия) – 5:7, 1:6;

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия) – 4:6, 2:6;

Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США) – 1:6, 2:6;

Чжан Шуай (Китай) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:0, 4:0 (отказ Остапенко);

Камилла Рахимова (Узбекистан) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:7 (1:7), 6:0, 5:2 (отказ Синякова);

Анна Калинская (Россия) – Маккартни Кесслер (США) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4;

(Россия) – Маккартни Кесслер (США) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4; Арина Соболенко (Беларусь) – Моюка Утидзима (Япония) – 6:3, 6:3;

Ланлана Тараруди (Таиланд) – Аманда Анисимова (США) – неявка Тараруди;

Клара Таусон (Дания) – Никола Бартунькова (Чехия) – 3:6, 4:6.