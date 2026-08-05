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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 4 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 4 августа
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4 августа, в Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Результаты матчей на 4 августа (время начала московское):

  • Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4;
  • Донна Векич (Хорватия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 2:6, 3:6;
  • Сара Бейлек (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша) – 0:6, 3:6;
  • Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (Россия) – 3:6, 6:7 (4:7);
  • Ребекка Шрамкова (Словакия) – Диана Шнайдер (Россия) – 2:6, 6:4, 1:6;
  • Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 7:6 (7:4), 6:0;
  • Майя Хвалиньска (Польша) – Талия Гибсон (Австралия) – 5:7, 1:6;
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия) – 4:6, 2:6;
  • Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США) – 1:6, 2:6;
  • Чжан Шуай (Китай) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:0, 4:0 (отказ Остапенко);
  • Камилла Рахимова (Узбекистан) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:7 (1:7), 6:0, 5:2 (отказ Синякова);
  • Анна Калинская (Россия) – Маккартни Кесслер (США) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4;
  • Арина Соболенко (Беларусь) – Моюка Утидзима (Япония) – 6:3, 6:3;
  • Ланлана Тараруди (Таиланд) – Аманда Анисимова (США) – неявка Тараруди;
  • Клара Таусон (Дания) – Никола Бартунькова (Чехия) – 3:6, 4:6.
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