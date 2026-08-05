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Алекс де Минор — Джеймс Дакворт, результат матча 5 августа 2026, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-1000 в Монреаль, Канада

Алекс де Минор вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале после победы над соотечественником
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Алекс де Минор сумел выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, одолев в упорной борьбе в своём первом матче турнира соотечественника Джеймса Дакворта (86-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Джеймс Дакворт
86
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 6
6 		7 8
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минуты. За время матча де Минор выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Дакворт сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге турнира в Монреале де Минор встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся Игнасио Бусе (Перу, 33) и Кэмерон Норри (Великобритания, 37).

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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