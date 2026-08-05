Алекс де Минор вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале после победы над соотечественником

Седьмая ракетка мира российский теннисист Алекс де Минор сумел выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, одолев в упорной борьбе в своём первом матче турнира соотечественника Джеймса Дакворта (86-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минуты. За время матча де Минор выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Дакворт сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге турнира в Монреале де Минор встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся Игнасио Бусе (Перу, 33) и Кэмерон Норри (Великобритания, 37).