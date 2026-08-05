Алекс де Минор вышел в 3-й круг «Мастерса» в Монреале после победы над соотечественником
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Алекс де Минор сумел выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, одолев в упорной борьбе в своём первом матче турнира соотечественника Джеймса Дакворта (86-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:40 МСК
86
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Теннисисты провели на корте 1 час 46 минуты. За время матча де Минор выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Дакворт сделал в игре семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В третьем круге турнира в Монреале де Минор встретится с победителем противостояния, в котором сойдутся Игнасио Бусе (Перу, 33) и Кэмерон Норри (Великобритания, 37).
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