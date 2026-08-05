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Флавио Коболли — Янник Ханфман, результат матча 5 августа 2026, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Монреаль, Канада

Коболли неожиданно проиграл Ханфману во втором круге «Мастерса» в Монреале
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не сумел выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, проиграв представителю Германии Яннику Ханфману (57-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 04:55 МСК
Флавио Коболли
9
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		7 7
         
Янник Ханфман
57
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Коболли семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из 10. Ханфман сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

В третьем круге турнира в Монреале Ханфман встретится с победителем матча между Нуну Боржешом (Португалия, 55) и Томасом Мартином Этчеверрией (Аргентина, 30).

Турнирная сетка «тысячника» в Монреале
Календарь «тысячника» в Монреале
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