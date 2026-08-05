Коболли неожиданно проиграл Ханфману во втором круге «Мастерса» в Монреале
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не сумел выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, проиграв представителю Германии Яннику Ханфману (57-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 04:55 МСК
9
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
57
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Матч продолжался 2 часа 8 минут. Коболли семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из 10. Ханфман сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.
В третьем круге турнира в Монреале Ханфман встретится с победителем матча между Нуну Боржешом (Португалия, 55) и Томасом Мартином Этчеверрией (Аргентина, 30).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 августа 2026
-
07:07
-
06:55
-
05:40
-
04:34
-
04:05
-
03:43
-
03:37
-
03:30
-
02:38
-
02:10
-
00:51
-
00:40
-
00:35
-
00:18
-
00:08
-
00:04
- 4 августа 2026
-
23:52
-
23:09
-
22:58
-
22:49
-
22:33
-
22:23
-
22:12
-
21:29
-
21:25
-
21:16
-
21:16
-
21:00
-
21:00
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:21