Коболли неожиданно проиграл Ханфману во втором круге «Мастерса» в Монреале

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не сумел выйти в третий круг турнира АТР-1000 в канадском Монреале, проиграв представителю Германии Яннику Ханфману (57-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Коболли семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из 10. Ханфман сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

В третьем круге турнира в Монреале Ханфман встретится с победителем матча между Нуну Боржешом (Португалия, 55) и Томасом Мартином Этчеверрией (Аргентина, 30).