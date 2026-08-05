«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 4 августа

4 августа, в Монреале, Канада, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня прошли матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут во вторник.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей 4 августа (время московское):

Хуберт Хуркач (Польша) – Маркус Гирон (США) – 7:5, 4:6, 6:2;

Себастьян Баэс (Аргентина) – Маттия Белуччи (Италия) – 7:5, 6:3;

Данкан Чан (Канада) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 3:6, 6:1, 6:7 (3:7);

Адам Уолтон (Австралия) – Дженсон Бруксби (США) – 3:6, 4:6;

Мартин Дамм-младший (США) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 4:6;

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Валантен Руае (Франция) – 6:1, 5:7, 2:6;

Захари Свайда (США) – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:4, 3:0 (отказ Шаповалов);

Даниэль Мерида (Испания) – Лиам Драсль (Канада) – 3:6, 6:4, 6:4;

Алексей Попырин (Австралия) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – 4:6, 7:5, 6:3;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6 (7:3), 6:4;

Джек Дрейпер (Великобритания) – Теренс Атман (Франция) – 6:3, 2:6, 6:2;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 2:6, 6:3, 3:6;

Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7 (5:7), 5:7;

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:4, 6:2;

Цзюнчэн Шан (Китай) – Андрей Рублёв (Россия) – 7:5, 4:6, 7:6 (7:5);

(Россия) – 7:5, 4:6, 7:6 (7:5); Синтаро Мочизуки (Япония) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:6, 3:6;

Иржи Легечка (Чехия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:4, 6:2;

Джеймс Дакворт (Австралия) – Алекс де Минор (Австралия) – 2:6, 6:7 (6:8);

Фрэнсис Тиафо (США) – Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:2, 6:2;

Брэндон Накашима (США) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:2, 6:1;

Лучано Дардери (Италия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 2:3 (отказ Диалло);

Флавио Коболли (Италия) – Янник Ханфман (Германия) – 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).