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«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 4 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 4 августа
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4 августа, в Монреале, Канада, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня прошли матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут во вторник.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей 4 августа (время московское):

  • Хуберт Хуркач (Польша) – Маркус Гирон (США) – 7:5, 4:6, 6:2;
  • Себастьян Баэс (Аргентина) – Маттия Белуччи (Италия) – 7:5, 6:3;
  • Данкан Чан (Канада) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 3:6, 6:1, 6:7 (3:7);
  • Адам Уолтон (Австралия) – Дженсон Бруксби (США) – 3:6, 4:6;
  • Мартин Дамм-младший (США) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 4:6;
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Валантен Руае (Франция) – 6:1, 5:7, 2:6;
  • Захари Свайда (США) – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:4, 3:0 (отказ Шаповалов);
  • Даниэль Мерида (Испания) – Лиам Драсль (Канада) – 3:6, 6:4, 6:4;
  • Алексей Попырин (Австралия) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – 4:6, 7:5, 6:3;
  • Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6 (7:3), 6:4;
  • Джек Дрейпер (Великобритания) – Теренс Атман (Франция) – 6:3, 2:6, 6:2;
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 2:6, 6:3, 3:6;
  • Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:7 (5:7), 5:7;
  • Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:4, 6:2;
  • Цзюнчэн Шан (Китай) – Андрей Рублёв (Россия) – 7:5, 4:6, 7:6 (7:5);
  • Синтаро Мочизуки (Япония) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:6, 3:6;
  • Иржи Легечка (Чехия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:4, 6:2;
  • Джеймс Дакворт (Австралия) – Алекс де Минор (Австралия) – 2:6, 6:7 (6:8);
  • Фрэнсис Тиафо (США) – Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:2, 6:2;
  • Брэндон Накашима (США) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:2, 6:1;
  • Лучано Дардери (Италия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 2:3 (отказ Диалло);
  • Флавио Коболли (Италия) – Янник Ханфман (Германия) – 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).
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