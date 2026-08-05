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Российская теннисистка Булатова рассказала о дружбе с Миррой Андреевой с юниорских времён

Российская теннисистка Булатова рассказала о дружбе с Миррой Андреевой с юниорских времён
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20-летняя российская теннисистка Арина Булатова рассказала о дружеских отношениях с Миррой Андреевой.

— Сейчас следите за кем-нибудь в теннисе?
— Не могу сказать, что сейчас у меня есть какой-то конкретный один любимый игрок. Конечно, слежу за Миррой Андреевой, потому что мы с ней лично знакомы, мы дружим, и я, конечно, за неё переживаю. Также, конечно, за Ариной Соболенко интересно наблюдать. Периодически просто включаю теннис и смотрю, что идёт.

— Вы сказали, что сейчас общаетесь с Миррой. А с Алиной Корнеевой?
— С Миррой мы периодически общаемся, я её просто поздравляю. Она меня тоже поздравляет, если я выиграла какой-то матч. С Алиной у нас чуть меньше контакта, но тоже слежу за ней, переживаю. По юниорам с Алиной мы просто были хорошими знакомыми. С Миррой, наверное, были чуть ближе, но опять же — так случилось, что мы давно не пересекались на турнирах — и чуть-чуть тяжело поддерживать связь уже становится.

— Наблюдали ли за триумфом Мирры на «Ролан Гаррос»? Как думаете, за счёт чего ей удалось так здорово провести турнир?
— Да-да, наблюдала. Потом поздравила её. Мирра долго и терпеливо к этому шла, она давно была близка, я считаю. У неё был шанс, она смогла его использовать. Хорошо показала свой уровень, этого было достаточно, чтобы выиграть, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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