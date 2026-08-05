Российская теннисистка Булатова высказалась о последних результатах Алины Корнеевой

20-летняя российская теннисистка Арина Булатова прокомментировала результаты Алины Корневой.

— Алина Корнеева сейчас показывает хорошие результаты, тем более после возвращения после травмы. Что думаете по поводу её перспектив?

— Алина всегда была очень хорошим игроком. Я ей просто желаю огромного здоровья, потому что знаю, что у неё было много травм на пути, как только она восстанавливается, показывает очень высокий уровень. Мне кажется, в её случае главное — оставаться целой, не торопиться и продолжать просто планомерно идти к своей цели, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Булатова является победительницей трёх турниров в одиночном разряде и пяти турниров (одиночка и пара) на уровне World Tennis (ITF).