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Российская теннисистка Булатова высказалась о последних результатах Алины Корнеевой

Российская теннисистка Булатова высказалась о последних результатах Алины Корнеевой
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20-летняя российская теннисистка Арина Булатова прокомментировала результаты Алины Корневой.

— Алина Корнеева сейчас показывает хорошие результаты, тем более после возвращения после травмы. Что думаете по поводу её перспектив?
— Алина всегда была очень хорошим игроком. Я ей просто желаю огромного здоровья, потому что знаю, что у неё было много травм на пути, как только она восстанавливается, показывает очень высокий уровень. Мне кажется, в её случае главное — оставаться целой, не торопиться и продолжать просто планомерно идти к своей цели, — сказала Булатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Булатова является победительницей трёх турниров в одиночном разряде и пяти турниров (одиночка и пара) на уровне World Tennis (ITF).

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