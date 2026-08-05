Марта Костюк: рада снова играть на харде

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала своё возвращение на корт с твёрдым покрытием.

«Когда я вернулась на хард, у меня было ощущение, будто в последний раз играла на этом покрытии год назад. Хотя за это время я провела столько матчей на других покрытиях. Это интересно. Мне очень нравится эта часть сезона. Видно, как все начинают уставать, как иногда падает качество игры, уже никто не чувствует себя по-настоящему свежим. Интересно наблюдать, как каждый справляется с этим. Я рада снова играть на харде», — приводит слова Костюк официальный сайт WTA.

В третьем круге турнира в Торонто Марта Костюк сыграет с 19-й сеяной американкой Мэдисон Киз.