Ига Швёнтек высказалась о победе над Сарой Бейлек на турнире в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над чешкой Сарой Бейлек. Матч проходил в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, и завершился со счётом 6:0, 6:3.
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«Понимала, что она упустила несколько возможностей, и я тоже не использовала свои шансы. Мне очень хотелось провести хотя бы два розыгрыша подряд без ошибок и выиграть гейм, потому что именно это и нужно, когда счёт постоянно переходит из «ровно» в «больше», затем снова в «ровно» и обратно.
Я понимала, что могу воспользоваться своими возможностями, потому что два или три шанса упустила исключительно из-за собственных ошибок. Знала, что мне нужно просто вернуться к своей надёжной игре, а она немного помогла мне довести этот гейм до победы», — приводит слова Швёнтек официальный сайт WTA.
В третьем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
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