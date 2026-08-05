«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 5 августа

Сегодня, 5 августа, на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на среду.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Расписание матчей на 5 августа (время московское):

18:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

18:00. Валантен Вашеро (Монако) – Мариано Навоне (Аргентино);

18:00. Николас Мехия (Колумбия) – Лоренцо Музетти (Италия);

18:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Себастьян Баэс (Аргентина);

18:00. Стефанос Циципас (Греция) – Жоао Фонсека (Бразилия);

19:30. Миомир Кецманович (Сербия) – Артур Риндеркнеш (Франция);

19:30. Игнасио Бусе (Перу) – Кэмерон Норри (Великобритания);

19:30. Дженсон Бруксби (США) – Бен Шелтон (США);

19:30. Захари Свайда (США) – Артюр Фис (Франция);

19:30. Каспер Рууд (Норвегия) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

21:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Корентен Муте (Франция);

21:00. Хуберт Хуркач (Польша) – Алехандро Табило (Чили);

21:00. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Тейлор Фриц (США);

21:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Алексей Попырин (Австралия);

21:00. Александр Зверев (Германия) – Таллон Грикспор (Нидерланды);

22:30. Алекс Михельсен (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина);

22:30. Карен Хачанов (Россия) – Теренс Атман (Франция);

22:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Маттео Арнальди (Италия);

0:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Якуб Меншик (Чехия);

0:00. Уго Умбер (Франция) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания);

1:00. Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

2:00. Титуан Дроге (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);

2:30. Валантен Руае (Франция) – Томми Пол (США);

3:30. Лёнер Тьен (США) – Гаэль Монфис (Франция).