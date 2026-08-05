Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 5 августа

Сегодня, 5 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на среду.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Расписание матчей на 5 августа (время московское):

18:00. Энн Ли (США) – Кайла Кросс (Канада);

19:30. Джессика Пегула (США) – Магдалена Френх (Польша);

19:30. Мари Боузкова (Чехия) – Тэйлор Таунсенд (США);

19:30. Слоан Стивенс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария);

19:30. Дарья Касаткина (Австралия) – Елена Рыбакина (Казахстан);

21:00. Алина Корнеева (Россия) – Эмма Наварро (США);

21:00. Мирра Андреева (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия);

21:00. Кейла Дей (США) – Кори Гауфф (США);

21:00. Ива Йович (США) – Магда Линетт (Польша);

22:00. Элисе Мертенс (Бельгия) – Анна Бондарь (Венгрия);

22:00. Мария Саккари (Греция) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

23:30. Людмила Самсонова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия);

23:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Майя Джойнт (Австралия);

0.00. Панна Удварди (Венгрия) – Наоми Осака (Япония);

1:30. Линда Носкова (Чехия) – Кэти Макнелли (США).

2:00. Рената Сарауса (Мексика) – Лейла Фернандес (Канада);

3:30. Алисия Паркс (США) – Александра Эала (Филиппины).